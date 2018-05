Il Sassuolo, Squinzi e i problemi in attacco: dopo Zaza il vuoto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Quest'anno è mancato il centravanti: Babacar mi ha deluso". Le parole rilasciate dal presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi, non sono passate inosservate e hanno fatto discutere, ma c'è di più riguardo all'attacco dei neroverdi, orfano di una prima punta ormai da tanto. Dall'addio di Simone Zaza, risalente all'estate 2015, il club emiliano ha infatti trovato molte difficoltà nel cercare il suo sostituto e soltanto Gregoire Defrel, adattato però a quel ruolo, è riuscito a dare le giuste garanzie. Prima Alessandro Matri, poi Diego Falcinelli e infine lo stesso Khouma Babacar, con una cosa che li ha accomunati, la scarsa vena realizzativa.

In estate le cose potrebbero cambiare ancora, anche se l'investimento fatto per il senegalese è stato molto importante, visti i 10 milioni di euro spesi a gennaio. Molto probabilmente Matteo Politano partirà, le big continuano a inseguirlo, e anche il futuro di Domenico Berardi è ancora tutto da scrivere, ma in ogni caso ci saranno dei nuovi innesti nel parco attaccanti a disposizione di Beppe Iachini o di chi prenderà il suo posto. Squinzi è stato chiaro, Babacar dovrà cambiare marcia, altrimenti rischia di non trovare spazio e per la sua carriera sarebbe una vera e propria bocciatura, dalla quale sarebbe difficile ripartire.