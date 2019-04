© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bastano quattro minuti, al Sassuolo, per passare in vantaggio sul ChievoVerona al Mapei Stadium. A segnare ci ha pensato Demiral, difensore neroverde, di testa su traversone dalla destra di Lirola. Stepinski battuto nel confronto aereo e nulla da fare per Sorrentino. La formazione di De Zerbi è avanti.