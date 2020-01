Il secondo Ronaldo meglio del primo: i dati a confronto del 7 della Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tredici gol in 18 giornate di campionato. Una tripletta, la prima nel nostro campionato, che è anche la prima in Serie A del 2020. Cristiano Ronaldo a un gara dal giro di boa è il terzo miglior marcatore del nostro campionato, alle spalle dell'inarrivabile Ciro Immobile e di Romelu Lukaku, che ieri sera ha risposto con una doppietta ed è ora a quota 14.

Numeri in crescita per il campione portoghese, che sta portando in dote numeri migliori rispetto a quelli della prima stagione bianconera. Lo scorso anno Cristiano Ronaldo nelle prime 18 gare di Serie A realizzò 12 gol e uno nel girone di Champions. Quest'anno, invece, è a quota 15: 13 in Serie A e 2 in Champions League.