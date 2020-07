Il secondo tentativo è quello giusto: assist Caputo, gol di Raspadori. Lazio-Sassuolo è 1-1

Come nel primo tempo, il Sassuolo parte fortissimo e trova subito il pareggio contro la Lazio. A differenza della prima frazione, però, la rete segnata dal classe 2000 Giacomo Raspadori è buona e porta il risultato sull'1-1: palla profonda di Bourabia, Caputo mette in mezzo per Raspadori che tutto solo batte senza problemi Strakosha. E questa volta l'esultanza non può esser strozzata dal VAR.