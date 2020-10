Il secondo uzbeko, il miglior trequartista. L'Italia scopre il nuovo orizzonte del mercato russo

In principio fu Ilyos Zeytulayev, che nella cantera della Juventus pareva una promessa certa, garantita e sigillata. Invece la carriera ha raccontato il contrario, perso per anni alla ricerca di un'identità, chiudendo poi nei dilettanti in Abruzzo. E' stato lui, prima di Eldor Shomurodov, l'unico uzbeko a giocare in Italia e in Serie A. La carta d'identità parla chiaro, 29 giugno 1995. Per uno scherzo del destino è nato esattamente due giorni prima di un altro giocatore venuto dall’est, decisamente da molto più vicino rispetto a Shomurodov, Krzysztof Piatek, e che ha lasciato al Genoa una pesante impronta delle sue giocate. Dopo aver militato in patria nello Bunyodkor Tashkent, Shomurodov è passato in Russia al Rostov, club dal quale poi è stato prelevato dal ds Faggiano. Con la formazione gialloblu l'attaccante ha disputato tre stagione più otto partite di quella in corso. Alla prima esperienza ha realizzato soltanto due gol in 20 presenze fra campionato e Coppa di Russia mentre l’anno successivo i gettoni sono saliti a 32 con quattro reti e tre assist. La crescita del giocatore non si è fermata e l’anno passato ha timbrato 11 volte e fornito 8 assist ai compagni nelle 30 gare in cui è stato impiegato.

Il grande colpo è Miranchuk Il vento dell'est non si ferma alla punta del Genoa, preso dal Rostov, ma ha certamente un uomo copertina. Aleksey Mirancuk dalla Lokomotiv Mosca, trequartista voluto, cercato, desiderato e avuto da Gian Piero Gasperini. "L'Atalanta è una delle squadre migliori e più interessanti d'Europa: la conoscono tutti, sono felice di farne parte. oglio diventarne parte integrante per crescere e vincere titoli - ha proseguito -. L'ho seguita in Champions, dove è arrivata lontano: tutti ne sono innamorati per il gioco offensivo, guardarla è un piacere". Ecco, il segreto della Dea. La Champions come vetrina per il salto di qualità, anche per conquistare calciatori che fino a pochi anni fa avrebbe solo tentato nella sua immaginazione. Adesso no. Adesso Miranchuk è realtà. In un vento nuovo, perché se Shomurodov è il secondo uzbeko, il trequartista preso dalla Locomotiva è solo il decimo nato in territorio russo a sbarcare in Serie A. In un nuovo vento dell'est.