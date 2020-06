Il segreto di Pulcinella e la scadenza al 7 luglio: Barça-Lautaro, l'Inter non cambia idea

Oramai è il segreto di Pulcinella. Che Lautaro Martinez sia il grande obiettivo del Barcellona, come e forse più di Pjanic, è stato confermato anche dal direttore sportivo Piero Ausilio nei giorni scorsi. E ripartendo proprio da quelle parole, il Barça non sembra avere particolari alternative se vuole portare il Toro a giocare al fianco di Messi. Il senso del discorso di Ausilio ha infatti messo con le spalle al muro i blaugrana che ora, se vorranno l’argentino, dovranno scucire 111 milioni di euro entro il 7 luglio. Questa la posizione pubblica e ufficiale dell’Inter. Magari dietro ci sarà pure un po’ di pretattica, ma il senso è chiaro: l’Inter non vuol privarsi di Lautaro anche se di fronte al pagamento della clausola non potrebbe opporsi.

La cessione di Icardi e il fondo d’investimento - Lautaro per il momento vive con apparente tranquillità le voci sul futuro, nonostante una promessa di stipendio da 7,5 milioni all’anno ventilata da quei giornali catalani che nell’ottica della trattativa vedono di buon occhio la cessione di Mauro Icardi al PSG. In questo modo infatti, spiegano, l’Inter potrebbe pure ammorbidirsi sulla valutazione del cartellino, vero e proprio scoglio della trattativa. Sullo sfondo, l’idea rilanciata ieri da la Repubblica: farsi aiutare da un fondo d’investimento che possa accollarsi la maggior parte delle spese per quanto riguarda il cartellino. Uno scenario a cui in Italia non siamo granché abituati, ma che in Spagna ha radici solide e collaudate nel tempo.