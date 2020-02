vedi letture

Il sergente Sergej Milinkovic-Savic è tornato mister 100 milioni di euro

Anche in questo caso, buona parte del merito del suo rilancio è di Simone Inzaghi. Perché Sergej Milinkovic-Savic nella passata stagione s'è più volte lamentato del suo ruolo in campo, del suolo ruolo nella squadra. E quando durante la passata stagione (la peggiore in biancoceleste) gli veniva chiesto il motivo per il quale non andava più a segno con regolarità come nella precedente annata, lui rispondeva così: "Forse il mio ruolo in campo sta iniziando ad essere un po' frainteso. E' vero, con la maglia della Lazio ho segnato tanti gol e mi inserisco spesso in area di rigore avversaria, ma sono cose che non rientrano prettamente nelle mie responsabilità. Sia chiaro, quando possibile cerco di sfruttare ogni situazione di gioco e di rendermi pericoloso in fase realizzativa, ma il mio compito non è quello di fare goal".

Milinkovic-Savic chiuse la Serie A 2017/18 con dodici reti, più del doppio rispetto a quelle realizzate nello scorso campionato. Nel mezzo, un'estate 2018 in cui la Lazio ha rifiutato anche offerte a nove cifre pur di trattenerlo per un'altra stagione. E non era la prima volta. Rifiuti che hanno forse influito sul rendimento del 'Sergente', che Inzaghi quest'anno ha rivalutato ascoltando soprattutto le indicazioni del diretto interessato.

La scorsa estate, la Lazio aveva pubblicamente ammesso tramite Lotito che in caso di offerta da 100 milioni di euro Milinkovic-Savic sarebbe potuto partire. Offerta che non è arrivata e che ha portato il giocatore a concentrarsi nuovamente solo e soltanto sul campo già dai primi di agosto. Solo e soltanto sulla Lazio.

Allo stesso tempo Simone Inzaghi ha accolto le remore tattiche del centrocampista serbo, che quest'anno è tornato a brillare come due anni fa. Segnando meno, ma risultando ancor più importante nell'economia del gioco biancoceleste. "Penso che su Milinkovic-Savic le aspettative si sono alzate tantissimo. A lui chiedo tantissime quantità oltre alla qualità", ha dichiarato ieri sera a Inzaghi. Che da quando ha arretrato Luis Alberto chiede all'ex Genk di fare la mezzala a tutto tondo, sfruttando i suoi tempi d'inserimento ma badando soprattutto alla fase difensiva. Senza, soprattutto, la responsabilità di trovare la via della rete. Di fare come e meglio la stagione 2016/17.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: ieri contro l'Inter il 'Sergente' è risultato il migliore in campo. Quantità, qualità, tempi di inserimento e tiro dalla distanza: Milinkovic-Savic in questa stagione è tornato ad essere la migliore versione di sé stesso. E il suo valore di mercato, è tornato a nove cifre.