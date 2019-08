Il "Signorini" si rifà il look e il Genoa torna a casa

Ora si può dire. Il Genoa è tornato a casa. Dopo più di un mese di assenza, e dopo tanto peregrinare da Neustift a Dinard passando per Cavriago e Masone, Criscito e compagni sono tornati ad allenarsi sul nuovo manto del "Gianluca Signorini" di Pegli. Il restyle del centro sportivo sta volgendo al termine e la squadra può preparare il debutto in campionato contro la Roma, gara in programma domenica sera all’Olimpico. Il progetto prevedeva la costruzione di due campi sportivi regolamentari posizionati sul vecchio sito e disposti a "T", uno perpendicolare all’altro, al posto dell'unico green che c’era in precedenza e del campo a sette in erba sintetica posizionato a lato.

Cosa manca - Adesso restano da sistemare alcuni dettagli come la tribuna che verrà posizionata sul lato più lungo del campo "a monte" e la palestra in muratura, che andrà a sostituire la tensostruttura precedente, sul versante opposto. Lato Villa Rostan invece sorgerà un nuovo media center che verrà destinato alla stampa, dove verranno effettuate le conferenze stampa del mister. La data conclusiva dei lavori al campo era prevista per il 18 agosto e così è stato. Un'operazione importante della società rossoblu che porterà un esborso di due milioni e mezzo di euro e che comprenderà anche la riqualificazione di alcune strutture adiacenti al centro sportivo che verranno destinate al quartiere di Multedo.

Preziosi e il mercato - Presente ieri al centro sportivo per incontrare la squadra anche il presidente Enrico Preziosi, il quale ha fatto il punto della situazione sui lavori: "Ci voleva, facevamo fatica quando eravamo in tanti. La struttura sarà pronta entro un paio di mesi" ha detto il patron rossoblu. Il numero uno rossoblu ha poi fatto il punto della situazione del mercato, che prevederà molto probabilmente la cessione di alcuni giocatori che sono in esubero, come Hiljemark e Sandro che ieri non si sono allenati. Ultime settimane di mercato e ultimi giorni prima del debutto in campionato per il Genoa. Che intanto ha fatto ritorno a casa.