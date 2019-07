Il silenzio, le richieste e il rinnovo: così Tare ha accontentato Inzaghi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Facciamo un passo indietro, molto lungo. Torniamo ai giorni di fine maggio, quando in casa Lazio - fresca vincitrice della Coppa Italia - scoppia la ‘bomba Inzaghi’ . Il tecnico, dopo la finale dell’Olimpico, si chiude in se stesso. Niente conferenze, nessun confronto con la stampa. Il motivo? Il suo futuro, che è in bilico. Il corteggiamento della Juventus e del Milan lo fanno vacillare, pensa di cambiare aria. Attende sviluppi, sempre in silenzio, prendendo tempo con Lotito e Tare. Passano i giorni, dal Nord (soprattutto da Torino) non arriva alcun segnale positivo e così giunge il momento di prendere una decisione. Firma il rinnovo con il club biancoceleste fino al 2021, ma chiede e pretende determinate garanzie dalla società. "Mi hanno assicurato che saremo super competitivi", spiega in seguito all’annuncio dell’accordo.

E per ora il club sta mantenendo le promesse. Perché non si era mai visto, nell’era Lotito, che arrivassero 3-4 giocatori nei primi giorni di mercato senza che ci sia stata alcuna cessione. Evidentemente la posizione di Inzaghi si è rafforzata: si è meritato maggior credibilità. Aveva chiesto almeno 4 giocatori prima del ritiro e 4 ne sono arrivati: due già ufficiali (Vavro e Adekanye) e due arriveranno questa settimana (Lazzari e Jony). Non è solo una questione di numeri, ma anche di caratteristiche. Perché la società con questi colpi ha colmato alcune lacune nella rosa, le più importanti, come quella sulla fascia destra. Interventi necessari e mirati, volti ad alzare l’asticella. Certo, c’è da scommettere che Inzaghi avrebbe preferito giocatori già pronti per il campionato italiano, che non avrebbero avuto bisogno di tempo per adattarsi. Lazzari in questo senso è il massimo. Ma se il ds Tare ha fatto determinate scelte, un motivo ci sarà e l'allenatore lo sa. "È una garanzia", ha confessato. Tra i due c’è stima e fiducia, ecco perché si inizierà il ritiro con la massima serenità e tranquillità.