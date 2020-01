© foto di Federico De Luca

Oltre a Rocco Commisso, dopo l'incontro andato in scena questa mattina a Palazzo Vecchio ha preso la parola che il sindaco di Firenze Dario Nardella. Ecco le parole del primo cittadino: "E' stato un buon incontro durato due ore con una serie di domande tecniche del team di Commisso legate al progetto Mercafir. Noi abbiamo cercato di rispondere nel migliore dei modi. Noi continueremo a lavorare nel miglior modo possibile, continueremo a confrontarci per parlare di aspetti come tasse e ricavi commerciali. Noi assieme alla Fiorentina stiamo rispettando tutte le leggi: il presidente Commisso sa che se in futuro dovessero emergere altre opzioni noi siamo pronti a collaborare. Da sindaco mi interessa che Firenze abbia uno stadio funzionale.

I tempi?

"Vogliamo rispettarli: se non fossimo in grado di rispettarli, siamo pronti a restituire la cauzione al privato. I tempi sono stretti e dobbiamo correre".

Gli altri costi?

"Dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo dato alla Fiorentina degli elementi su cui riflettere. Ho grande stima verso Rocco Commisso, che è un imprenditore e deve fare le sue valutazioni: credo che si possa trovare un punto d'incontro. Ecco perché penso che la società viola possa fare un investimento per il bene della squadra".