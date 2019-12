Il sindaco di Firenze sullo stadio: "Non prendo in giro Commisso"

© foto di Federico De Luca

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno affrontando l'argomento relativo al nuovo stadio: "Commisso è un uomo pieno di energie, la facilità con cui affronta il fuso è incredibile e gli faccio tanti auguri. Se sento il suo pressing? Se guardate il gol di Vlahovic in contropiede all'Inter, io mi ci ispiro. Noi rispetteremo i tempi ma non voglio fare una dialettica con Rocco Commisso. Lo rispetto ma rispetto anche le mie responsabilità perché la Mercafir è un bene pubblico, dei fiorentini, non è di Nardella e non sono io a fare il prezzo ma c'è una commissione tecnica non solo del Comune ma anche una esterna, e ci siamo affidati al top dei top. Questo prevede la legge. Per la Fiorentina farei di tutto tranne che commettere un reato stabilendo io il prezzo. Il prezzo sarà stabilito in maniera neutrale e da tecnici competenti".

"Commisso si lamenta che non ha scelta a Firenze? Noi avevamo l'opzione Campo di Marte e sappiamo come è andata. Ma guardiamo anche le altre città. A che punto sono Inter e Milan che non vogliono lo stadio davanti al Meazza, a Napoli discutono, a Roma ci sono indagini... A Firenze c'è una variante urbanistica già approvata per il nuovo stadio, non c'è in un'altra città. E' la prima ad averla fatta, siamo ben oltre le scelte. Io non prendo in giro Commisso. Vorrei chiedere anche ai "professoroni" che ora parlano di Franchi dov'erano in questi anni. Il modello degli stadi in Europa è di essere dei privati e allora noi vogliamo uno stadio di proprietà della società o meno? Io non faccio polemiche con Commisso ma con i professoroni che parlano di stadio. Il Franchi non ha solo il problema delle curve che non si possono abbattere ma è anche di proprietà pubblica sul quale non ci sarà mai un total control. Vogliamo uno stadio di proprietà o no? Allora bisogna fare uno stadio nuovo e la Mercafir è l'unica zona in Italia dove c'è già la variante già approvata. Campi Bisenzio? Ho fatto un fioretto per natale per non parlarne più perché poi sono attaccato. Sconfitta personale? Parlo solo delle cose che seguo con competenza come sindaco di Firenze e non entro nelle questioni di altre città. Resto ottimista certo. Le parole di Commisso? A me fa piacere che parli sempre di Firenze e della Fiorentina ed ha diritto di dire ciò che pensa".