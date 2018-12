© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato all'indomani dei fatti di San Siro: "Ci siamo sentiti più volte con il Prefetto e credo che convocheremo Inter e Milan per evitare che si ripetano problematiche del genere - riporta Fcinternews.it - La chiusura del Meazza? Tendenzialmente sì. Capisco che dovessero dare un segnale, ma non so come si misurino queste cose. Però penso che un segnale ci volesse. Sospendere il campionato? Penso di no, perché obiettivamente a fronte di atteggiamenti del genere ci sia anche tanta gente che va allo stadio con un atteggiamento positivo, quindi non credo serva sospendere il campionato. Ma al di là di tutto si tratta di lavorare per migliorare la situazione. Non è solo un problema di Milano: ognuno pensa alla sua parte, la mia è quella di dialogare con il Prefetto e con le società, di aiutare a mantenere l’ordine e che ognuno faccia la sua parte".