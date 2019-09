Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della possibilità che lo stadio di San Siro possa essere ceduto a privati da parte del Comune: "Ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio San Siro o uno a Sesto. Io ne aggiungerei una terza: siamo disponibili a cedere San Siro, ma il Comune non vuole fare soldi e siamo disponibili ad una valutazione di un ente terzo che ci dica quanto vale. La cosa importante adesso è arrivare presto alla decisione perché il ritardo rischia di trascinarsi per molto tempo, ma noi diamo la nostra disponibilità. Il costo dei lavori (per San Siro, ndr) mi pare che sia intorno ai 70 milioni, ma io quello che offro è di discutere anche di questa ipotesi prendendo come ente valutatore quello pubblico. Detto ciò, se le società preferiranno costruire uno stadio nuovo se ne ragionerà, ma io offro anche questa possibilità".