Il sogno di Pirlo è Pogba: il tecnico ha chiesto al club lui in caso di maxi investimento

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla possibile cessione di Paulo Dybala in casa Juventus. L'argentino è al centro delle strategie bianconere ma il club ha un piano B da attuare. Andrea Pirlo ha un sogno chiamato Paul Pogba: suo ex compagno proprio in bianconero, ora al Manchester United, il nuovo allenatore della Juve ha chiesto alla dirigenza proprio di puntare sul Polpo qualora fosse possibile un grande investimento da fare in estate.