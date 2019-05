Il sogno e il mare. Le origini comuni di Allegri e Mazzarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due destini intrecciati, partiti dalla stessa città e finiti in una metropoli diversa, ma ancora una volta la stessa per entrambi. Si parte da Livorno, quella cittadina di Max Allegri e quella marittima e selvaggia spostata qualche chilometro più a sud di Walter Mazzarri, originario di San Vincenzo. Profumo di salsedine per entrambi, ma un approccio diverso alla vita. Più scanzonato quello del tecnico della Juventus, più tormentato e ansioso quello dell’artefice del miracolo Torino. Entrambi spostati nel capoluogo piemontese per raccontare i due volti di una medaglia cittadina che dopo la partita di questa sera avrà risvolti molto più definiti. Specie per il condottiero granata, pronto a superare ogni limite delle aspettative nel tentativo di uscire vincitore dalla stracittadina e contestualmente proseguire il proprio viaggio favoloso in un sogno europeo da regalare ad un popolo che personifica la sofferenza ed il sacrificio, ma ha anche tanta voglia di santificare con i risultati il blasone insito nel proprio stemma. Dall’altra parte si inganna l’attesa per il confronto decisivo: non quello sul campo, ma quello con il Presidente Agnelli che potrebbe mettere fine alle speculazioni sul futuro della Vecchia Signora aprendo ufficialmente la strada al sesto anno della dinastia di Acciughina. Il tutto con la certezza che in quella stretta di mano pre derby lo sguardo di entrambi racconti le origini simili, ma sia pronto a disegnare destini diversi.