Il sogno Juventus rovesciato ancora da Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, prima di questa partta, aveva concluso dodici volte nello specchio della porta difeso da Gianluigi Buffon. Risultato: dieci gol. Più che una bestia nera, un incubo, una scure per uno dei migliori portieri della storia. La statistica, alla metà del primo tempo, torna a pendere dalla parte dell'italiano ma la respinta sulla sua conclusione è comunque corta e serve la bandierina dell'assistente per annullare il tap in in gol di Isco. 58' del primo tempo: il lusitano conclude di prima di destro, Buffon para a terra. 10 su 14. Intanto il Fenomeno di Madeira incita il Bernabeu che risponde presente. I suoi meno. Poi, il 93'. Poi il decimo gol in otto partite, un rigore discusso e discutibile, un'esultanza rabbiosa dopo una partita nervosa, grigia e incolore. Però i campioni sono così. Decisivi nei momenti più importanti. Capaci di rovesciare se stessi e pure il destino. Non hanno paura di sbagliare un calcio di rigore e lo sanno calciare così, all'angolino. Portando il Real in semifinale. Ma stavolta contro Sczeszny.