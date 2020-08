Il sogno Kanté, l'obiettivo Vidal, lo scambio col Tottenham: l'Inter cerca il colpo in mezzo

N'Golo Kanté è il sogno per il centrocampo dell'Inter. La richiesta fatta al Chelsea è quella di impostare la trattativa su un prestito con obbligo di riscatto e per il giocatore sarebbe pronto un contratto di un anno e tre dopo la conferma. I Blues hanno risposto chiedendo 50 milioni di euro alla dirigenza nerazzurra. E' il francese, però, il grande obiettivo di Antonio Conte per la mediana e Frank Lampard non lo ha messo nella lista degli incedibili. Certamente meno difficile da raggiungere sarebbe Arturo Vidal. Il cileno non è tra i capisaldi del progetto di Ronald Koeman e le parole di ieri ai media sudamericani, lasciano presagire una rottura non indolore col Barcellona. Cercherà di liberarsi con buonuscita, i catalani però non hanno Vidal come tema prioritario e vorrebbero monetizzare. Infine Tanguy Ndombele: resta viva l'ipotesi di uno scambio tra Inter e Tottenham con protagonista, sull'altra direttrice, Milan Skriniar.