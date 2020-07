Il sole non aiuta Maresca: la conversazione con Irrati sul rigore di De Ligt: "Non vedo un c..."

"Non vedo un c...". Il sole complica il lavoro degli arbitri, soprattutto quando si tratta di controllare al monitor gli episodi salienti. E l'assenza di pubblico consente di sentire la conversazione tra il direttore di gara in campo e il VAR. Succede così che, nel corso di Juventus-Torino, sia stato perfettamente captato dai microfoni ambientali delle telecamere la discussione tra Fabio Maresca e Massimiliano Irrati sul tocco di mano di Matthijs De Ligt, che ha portato al rigore per i granata e all'ammonizione (nonché conseguente squalifica contro il Milan) per il difensore olandese: "Tu dici coscia-testa - chiede Maresca a Irrati - poi sale sopra il braccio? Vabbé già sì, già qua. Ma sì, poi non lo vedo bene. Non vedo un c.... Rigore e giallo per De Ligt?". Risposta positiva (non udibile ovviamente perché si sentiva la voce di Maresca, non quella del collega VAR) e conseguente penalty con ammonizione dell'ex Ajax.