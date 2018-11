Il solito Cristiano Ronaldo, nono gol in Serie A: Juventus-SPAL 1-0

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus passa in vantaggio all'Allianz Stadium, nel secondo anticipo della 13esima giornata di Serie A. Al 28esimo punizione calciata in maniera perfetta da Pjanic, che dalla trequarti ha scodellato un pallone al centro finito alle spalle di Gomis grazie alla deviazione vincente di Cristiano Ronaldo, al suo nono gol in questa Serie A.