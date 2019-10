Il solito Immobile per una serata storica. E ottobre porta bene ai 'laziali'...

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico

Giocherà davanti la sua gente, Ciro Immobile. Le ultime di formazione danno lui come riferimento offensivo titolare nel 4-3-3 dell’Italia di Mancini, che questa sera (ore 20.45) affronterà all’Olimpico la Grecia: l’obiettivo è fare risultato per ottenere il pass qualificazione per Euro 2020 con 3 giornate d’anticipo. Sarà il condottiero d’attacco dell’Italia nella ‘sua’ Roma, la città che l’ha adottato nell’estate del 2016. Era in difficoltà a Siviglia e ha sfruttato proprio l’opportunità dell’azzurro, con l’Europeo in Francia, per convincere la Lazio a investire su di lui. Otto milioni e mezzo il prezzo del suo cartellino, un affarone quello fatto da Tare, Lotito e Inzaghi. In 4 anni, su 141 gare, ha gonfiato la rete 93 volte. Numeri da fuoriclasse. Ha anche vinto una Supercoppa Italiana (con una doppietta alla Juventus) e una Coppa Italia, a maggio con l’Atalanta. Sempre in questo stadio, dove staserà sarà uno dei protagonisti più attesi.

“Sarà bello, emozionante. E' la prima volta, nell'amichevole con l'Argentina era infortunato: conosco i romani, ci daranno una grossa mano”, ha rivelato in conferenza stampa martedì a Coverciano. “Con l'Italia ho un debito, spero di saldarlo e di fare qualcosa di importante sia sabato all’Olimpico”. Da attaccante, vorrebbe sempre andare a segno. Figuriamo oggi nello stadio di casa, davanti alla famiglia, con il tricolore sul petto. È in fiducia e viene da 4 centri in campionato, oltre a quello con la maglia azzurra in Finlandia. Sarà carico e i precedenti potrebbero far ben sperare. In 2 delle ultime 3 gare ufficiali della Nazionale all’Olimpico hanno segnato due giocatori in quel momento alla Lazio. Nel 2006 Massimo Oddo su rigore per il 2-0 contro l’Ucraina (Qualificazioni Euro 2008) e nel 1993 Gigi Casiraghi nel 3-1 alla Scozia (Qualificazioni al Mondiale USA ’94). Entrambe le volte in ottobre. Non si calcola l’ultimo impegno ufficiale del 2015 contro la Norvegia, perché in quell’occasione Conte non convocò alcun biancoceleste. Alla rifinitura sembrava il solito Ciro, sempre sorridente con i suoi compagni Belotti, Insigne e Verratti. E dovrà essere il solito Immobile anche domani, perché la sua normalità ha tre lettere: gol.