Il sottile filo rosso che collega Gattuso a Ranieri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il calcio che sfugge alle regole e vive di situazioni difficilmente etichettabili ci sta consegnando due storie che, in questo rush finale della stagione, sono per alcuni tratti simili. Sono le storie di due grandi uomini ancor prima che due allenatori di tutto rispetto, di Gennaro Gattuso e Claudio Ranieri che - una volta appurato il divorzio da Milan e Roma al termine della stagione - hanno trovato la formula giusta per compattare lo spogliatoio e ritrovare i risultati

Forse è troppo tardi per arrivare tra le prime quattro. Certamente non servirà per la conferma, ma è certo che da quando Ranieri ha apertamente e pubblicamente confermato che andrà via a fine stagione ha ritrovato una serenità e compattato il gruppo come mai era accaduto in questa stagione. La Roma degli ultimi tempi è squadra che ha blindato la difesa a doppia mandata, ha subito solo due reti nelle ultime cinque partite e il merito è anche delle scelte di Ranieri. Una su tutte: Olsen in panchina e in campo Mirante, il migliore nell'ultima partita contro la Juventus e decisivo col rigore parato anche nella sfida contro il Genoa.

Meno plateale la decisione del Milan di divorziare da Gattuso, una scelta presa all'indomani della sconfitta contro il Torino. Nel day after, dopo aver convocato l'allenatore in sede, Leonardo l'ha di fatto confermato fino a fine stagione. E ha certificato, allo stesso tempo, che dopo il 26 maggio sarebbe stato addio.

Era il momento più basso della stagione, sembrava l'inizio di un finale di campionato disastroso perché in quel momento nulla funzionava in casa Milan. Invece, pochi giorni dopo, la decisione dell'allenatore di mandare tutti in ritiro a causa di un ritardo in allenamento di Bakayoko ha di fatto ricompattato lo spogliatoio. Dopo quella settimana turbolenta sono arrivate due vittorie, contro il Bologna e contro la Fiorentina. Due successi che hanno riportato la calma a Milanello e rimesso il Milan in corsa. A sorpresa.

Questione di equilibri, che a volte si trovano in modo sorprendente. Quando non si ha più nulla da perdere perché il futuro è già segnato, a prescindere dai risultati.