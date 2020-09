Il sottosegretario Zampa contraddice Spadafora: "Il campionato di Serie A va sospeso"

"Il campionato di Serie A deve essere sospeso". Parola di Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute. Ospite di The Breakfast Club su Radio Capital, il politico non usa mezzi termini: "Il protocollo che abbiamo sottoscritto, anche con la FIGC, parla chiaro. Con un numero di positivi così alto, non si può che fermare il campionato. I contagiati non possono giocare e a loro volta possono contegiare altri". Una battuta finale anche sul ritorno dei tifosi sugli stadi: "Il CTS è radicalmente contrario alla presenza dei tifosi sugli stadi".

La versione di Spadafora: chi ha ragione? Le parole di Zampa, a ben vedere, contrastano con quelle di Vincenzo Spadafora. Il ministro per lo Sport, infatti, ieri aveva risposto così: "Non siamo a quel punto" a precisa domanda sulla possibilità di fermare il campionato. Due versioni contrastanti: detto che al momento lo stop del campionato non sembra l'ipotesi più quotata, vedremo quale delle due prevarrà.