Il TAR ha respinto il ricorso: niente Serie A per il Palermo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il TAR ha respinto il ricorso presentato dal Palermo: il club siciliano non ha nessun diritto a essere iscritto al campionato di Serie A come conseguenza dell'applicazione al Frosinone della sconfitta a tavolino "in ragione dei comportamenti tenuti nel corso della gara di ritorno dei play off Serie B disputata il giorno 16 giugno 2018".