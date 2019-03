© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA prende atto della decisione del TAS di Losanna, che ha accolto il ricorso del Paris Saint-Germain in merito alla decisione emessa dalla stessa UEFA lo scorso 19 settembre 2018. La UEFA analizzerà la decisione del TAS in dettaglio e prenderà in considerazione appena possibile la messa in atto di ogni chiarimento o cambiamento alle regole risultante dall’analisi della suddetta decisione. La decisione del TAS non mette in dubbio gli obiettivi del sistema UEFA di Licenze per Club e del Fair Play Finanziario.