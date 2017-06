Il Tempo: “Karsdorp e Gonalons, la Roma ora compra”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del quotidiano Il Tempo apre la sezione sportiva con il mercato della Roma, titolando: “Karsdorp e Gonalons, la Roma ora compra”. Il terzino olandese è sbarcato in città per la firma, il centrocampista del Lione è a un passo. È intanto fatta per il trasferimento di Konstantinos Manolas e Leandro Paredes allo Zenit San Pietroburgo.