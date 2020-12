Il tennista Nastase difende Coltescu: "Macché razzismo, non capisco dove sia il problema"

Sebastian Colțescu come Ilie Năstase. Il quarto uomo di PSG-Istanbul Basaksehir non è il primo sportivo rumeno a macchiare la sua reputazione con un brutto episodio di razzismo. Anche il noto tennista, infatti, era stato accusato di razzismo nel 2017 per delle dichiarazioni poco felici sulla campionessa americana Serena Williams.

Nonostante quel precedente, lo stesso Năstase in queste ore non ha comunque evitato di pronunciarsi a favore del suo connazionale: "Non capisco proprio dove sia il problema. Non c'è razzismo in questo episodio. L'arbitro ha usato l'appellativo 'nero' non certo per offendere. Loro ci chiamano 'bianchi', noi cosa possiamo dire?", le sue dichiarazioni riportate da prosport.ro e sicuramente destinate a scatenare nuove polemiche tanto in Romania quanto nel resto del mondo.