Il Times annuncia: Jorginho-Man City, firma la prossima settimana

Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester City è ad un passo da Jorginho. Stando a quanto riportato dal tabloid The Times nella sua edizione online, il club allenato da Pep Guardiola spera di chiudere il colpo la prossima settimana, portandolo anche a firmare, subito dopo i suoi impegni con la Nazionale. Il suo agente Joao Santos è in contatto continuo con Cristiano Giuntoli e anche oggi i due hanno parlato del futuro del centrocampista azzurro, che spera di passare ai Citizens dopo l'amichevole contro l'Olanda di lunedì. Un contatto che, a quanto pare, è stato decisivo. Le cifre dell'affare? Inizialmente il Napoli ha rifiuto l'offerta di 45 milioni di euro arrivata da Manchester, chiedendone almeno 55 per cedere il suo regista. Adesso, però, l'accordo sembra molto vicino - scrivono i colleghi inglesi - per una cifra intorno ai 48 milioni di euro più bonus. Questa è l'ultima offerta del City, che Aurelio De Laurentiis sembrerebbe intenzionato ad accettare.