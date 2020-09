Il timore per il Covid e l'addio di Ola Aina. Cosa ha fatto il Torino questa settimana

vedi letture

La settimana del Torino è stata fortemente caratterizzata dalla paura per i possibili contagi. Nella giornata di mercoledì il club granata ha comunicato la presenza all'interno dello staff di una persona positiva al Covid-19, anche se i successivi tamponi hanno escluso nuovi ed ulteriori contagi. Il comparto mercato, nel frattempo, ha continuato a portare avanti i vari contatti.

Solo Torreira - I granata si sono mossi con tempestività nelle scorse settimane. Ma per far felice Marco Giampaolo manca ancora il regista, il creatore di gioco fondamentale per gli schemi dell'allenatore. E il nome forte, caldo, è sempre quello di Lucas Torreira: l'accordo con l'Arsenal non c'è ancora, ma l'ex Samp è il primissimo obiettivo e la trattativa procede.

Ola Aina saluta - Nelle scorse ore Ola Aina ha salutato i granata per fare rientro in Inghilterra: l'esterno sarà un nuovo giocatore del Fulham, prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e riscatto fissato a 12,5. Il prossimo a salutare, invece, potrebbe essere Iago Falque: nelle scorse ore sono arrivate offerte dal Benevento e pure da Dubai.