Il tira e molla, i mesi caldi, l'indagine e la rottura: Petrachi-Roma ai titoli di coda un anno dopo

Un anno fa, di questi tempi, Gianluca Petrachi era in procinto di firmare un contratto triennale con la Roma. L'accordò sottoscritto il 25 giugno arrivò dopo un lungo tira e molla con Urbano Cairo, che firmò il via libera di Petrachi un anno prima della scadenza del contratto dopo un accordo che sancì il passaggio nel club granata dei giovani Freddi Greco e Bucri. In quell'accordo, si vietò alla Roma contatti con giocatori sotto contratto con il club granata nel mercato successivo e grazie a quell'accordo iniziò, ufficialmente, l'avventura di Petrachi alla Roma.

Inizio subito in salita - In realtà, le schermaglie col Torino e col presidente Cairo proseguiranno anche nei mesi successivi. Galeotta fu una dichiarazione di Petrachi in conferenza, quando, parlando del futuro di Edin Dzeko, Petrachi disse queste parole: "A maggio, quando incontrai l’Inter per la prima volta, ho posto il mio prezzo per Edin Dzeko".

Frasi che hanno portato a una indagine della Procura Federale perché a maggio Petrachi lavorava ancora per il Torino. "Fu un lapsus", la successiva versione del ds. Che con la successiva rettifica non evitò una indagine della Procura Federale poi archiviata a febbraio senza alcuna sanzione. "Accolgo con grande serenità questa decisione, con quella stessa serenità che avevo quando mi comunicarono l'apertura del procedimento. Sapevo di non aver violato nessuna norma ed ero consapevole di aver avuto sempre una condotta di rispetto ed osservanza dei regolamenti federali", disse Petrachi dopo la decisione della FIGC.

In realtà, di serenità per Petrachi negli ultimi 12 mesi ce n'è stata ben poca. Era arrivato per dare nuova linfa e nuove idee al progetto tecnico giallorosso e, invece, un anno dopo è già al passo d'addio. Dopo mesi da protagonista e altri, gli ultimi, trascorsi nelle retrovie.

Le operazioni di Petrachi - L'estate 2019 vissuta da Petrachi è stata da protagonista assoluto. Dopo aver contribuito alla scelta di Fonseca allenatore, il ds giallorosso si tuffa sul mercato e con le cessioni di Manolas ed El Shaarawy finanzia buona parte del mercato in entrata: arriva Pau Lopez tra i pali, in difesa c'è Gianluca Mancini e Smalling viene preso in prestito secco dallo United. In mezzo al campo - oltre a Diawara nell'operazione Manolas - la Roma la spunta per Jordan Veretout, spuntandola sul Milan dopo che il Napoli aveva alzato il piede dall'acceleratore.

In attacco dopo un lungo tira e molla con l'Inter viene confermato Edin Dzeko, con tanto di rinnovo di contratto. Come suo vice, dall'Atletico Madrid arriva Nikola Kalinic.

Di ben altro tenore il mercato di gennaio: arrivano Villas e Perez, ma l'operazione più importante è la cessione in prestito al Valencia del romanista Alessandro Florenzi.

Passaggio di consegne? Finito il mercato di gennaio, la Roma entra in una trattativa più importante: la cessione del club a Dan Friedkin. Impostata durante le vacanze di Natale, l'operazione sembra a un passo dalla chiusura prima della pandemia, che con la conseguente crisi economica rimescola le carte. Inizia a circolare con sempre più insistenza la possibilità di un addio di Petrachi in caso di ingresso del nuovo proprietà. In realtà, anche Pallotta comincia a essere sempre meno convinto di Petrachi e in casa Roma cambiano in fretta le gerarchie, con Baldini e Fienga sempre più in prima linea.

La rottura - "Voglio ringraziare Fonseca per questo anno insieme. Ha un ottimo rapporto con i giocatori e lavora davvero bene con Guido Fienga, con Manolo Zubiria e con tutto lo staff". Sono le parole rilasciate da Pallotta un anno dopo l'arrivo di Fonseca, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Perché io non c'ero nei ringraziamenti?", chiede Petrachi in un confronto a muso duro con Pallotta avvenuto la scorsa settimana che ha sancito la distanza - in questo momento siderale - tra le due parti. Che adesso sono pronte a dirsi addio.