Il titolare degradato. Politano può lasciare l'Inter, nonostante Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In estate Antonio Conte si era fermamente opposto alla cessione di Matteo Politano. E pure nel recente passato, a inizio dicembre, il tecnico nerazzurro si era espresso in termini positivi sull'ex Sassuolo, confessando come in questa avvio di campionato fosse stato penalizzato solo dagli infortuni. Il campo però sta raccontando una storia ben diversa da quella dello scorso anno, quando l'attaccante esterno era un vero e proprio intoccabile di Luciano Spalletti. In questa stagione, al netto delle due gare in cui è stato assente per infortunio, Politano ha collezionato in totale 14 apparizioni, ma solo 2 da titolare. Per il resto solo spezzoni nei finali di partita, con zero gol e zero assist all'attivo.

La Fiorentina torna all'assalto? In estate il club viola era stato uno dei più attivi sul fronte Politano. Il giocatore aveva il gradimento di Pradè e Montella, ma come detto Conte non si è mai voluto privare di un giocatore in grado di cambiare volto tattico alla squadra. A gennaio però la situazione potrebbe cambiare, soprattutto se il giocatore dovesse chiedere alla società di trovare una soluzione per aumentare il suo minutaggio: il suo entourage, come dimostrano i tanti affari estivi, ha un ottimo rapporto con la dirigenza viola e un nuovo affondo di Barone e Pradè non è da escludere, anzi. Sullo sfondo il Genoa, che già nelle scorse settimane ha chiesto informazioni a riguardo.