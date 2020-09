Il Torino cerca la stretta decisiva per Andersen del Lione. E davanti contatto per Defrel

Il Torino, in queste ore, è all'estero per trovare l'intesa con gli agenti di Joachim Andersen: il danese è il primo obiettivo dei granata per la difesa di Marco Giampaolo e Davide Vagnati sta incontrando l'entourage del centrale del Lione. Per l'attacco, spiega Sky, chiesta una seconda punta dal tecnico: il nome è Gregoire Defrel del Sassuolo.