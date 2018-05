Il Torino chiude con una vittoria: Falque e Baselli stendono il Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cala il sipario sul campionato di Genoa e Torino, con i granata che chiudono la stagione con una vittoria. 2-1 per la squadra di Walter Mazzarri il risultato finale del match di Marassi: doppio vantaggio firmato da Falque e Baselli, mentre nel finale di gara è Pandev a riaprire i giochi. Nel finale espulso Ansaldi per i granata e traversa per il Genoa colpita ancora dall’attaccante macedone. Ma la vittoria va comunque al Torino.