Il Torino chiude la pratica: 3-0 di Iago Falque

La Lazio risale la china, schianta la SPAL e comunque vada a Udine fra poche ore resta in zona Champions. Un successo netto per i ragazzi di Simone Inzaghi, che erano chiamati a una reazione dopo il brutto ko casalingo contro l'Inter. Ci si aspettava una vittoria convincente, è arrivata....

Le pagelle del Benevento - Billong attento, Coda non basta

402 gol in campionato: CR7 premiato da Agnelli prima di Juve-Cagliari

David Beckham: "Momento di cambiamento per il Real Madrid"

Juve-Cagliari, il gol di Dybala il secondo più veloce dei bianconeri in A

Bosco: "Benatia non convince. Barella? Il problema è il costo"

Martorelli: "Napoli pronto per una grande stagione. Mertens alla Bebeto"

Juve: Ronaldo premiato per 400 gol

Botta e risposta in due minuti, Lazio-SPAL 1-1 al 28'

Eredivisie, Ajax, PSV e AZ tutte con i tre punti in tasca

Immobile ancora in gol, Lazio-SPAL 2-1 al 35'

Juve, Pjanic: "Cosa regalare per il compleanno della Signora? 3 punti"

Sampdoria, stiramento per Barreto

Cala il tris il Torino contro la Sampdoria. De Silvestri sfonda ancora sulla sinistra, Aina sul secondo palo stacca meglio di Bereszynski, sbagliando il colpo di testa. L'errore regala il pallone a Iago Falque che, all'altezza del dischetto del rigore, scaraventa in rete.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy