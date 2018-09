Il Torino di Mazzarri vince sotto la pioggia: 1-0 alla SPAL, decide N'Koulou

TORINO-SPAL 1-0 (52' N'Koulou)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino batte la SPAL di misura: 1-0, gol di N'Koulou. Prima vittoria in campionato per i granata di Mazzarri, in una serata caratterizzata dalla pioggia. Partita sospesa per circa un'ora a causa delle condizioni climatiche avverse.

13 ANNI SOTTO IL DILUVIO

È la serata in cui Urbano Cairo festeggia i 13 anni da patron del Torino, ma è la pioggia la protagonista e lo si capisce sin da subito: il Grande Torino è avvolto dall'acqua mentre granata e SPAL entrano in campo. Capitolo formazioni: Mazzarri lancia Aina dal primo minuto al posto di Ansaldi sull'out sinistro, Semplici conferma le scelte già viste nel vittorioso derby contro il Parma. Inizio bagnato, inizio quasi fortunato per il Gallo Belotti, che al secondo minuto ha una duplice occasione, ma è bravo Gomis a fermarlo.

TROPPA PIOGGIA: CI SI FERMA

La pioggia, dicevamo. La prima delle due partite giocate questa sera dura 17 minuti e 12 secondi. Quando l'arbitro Pasqua, dopo le reiterate proteste (venute soprattutto dal Torino e da Mazzarri, viste le condizioni dell'area di Sirigu, ma condivise dalla SPAL), sospende il gioco. Tempo un'ora e si riprende, tra la perplessità dei giocatori: il pallone rimbalza, ma le condizioni non sembrano ideali, e i pericoli in caso di scivolata sono dietro l'angolo.

TÈ CALDO SENZA GOL

Con la ripresa del gioco, iniziano a manifestarsi alcune caratteristiche delle due squadre. Nel Torino è palese (e pesante) l'assenza di un regista, con Meité e Rincon che si alternano nel ruolo senza averne le caratteristiche, ma lasciando spazio a Soriano (forse il migliore dei suoi) per qualche incursione delle sue. Il migliore in campo, però, è Lazzari, onnipresente sulla fascia destra della SPAL, coperta con precisione e pericolosità, e un discreto mal di testa per Ola Aina, non proprio a suo agio contro il nuovo esterno di Mancini. Tra un colpo di testa di Missiroli e un'occasione sprecata da Iago Falque, il primo tempo si conclude a reti bianche: vista pioggia e temperatura, il té caldo sullo 0-0 è quasi d'obbligo.

PRIMA GLI INFORTUNI, POI ARRIVA IL GIGANTE N'KOULOU

Il Gallo canta nei primi due minuti di ogni tempo: dopo l'occasione capitatagli a inizio gara, Belotti replica anche al secondo minuto della ripresa. Girata da dentro l'area di rigore, Gomis è reattivo e respinge con prontezza. L'inizio della ripresa è caratterizzato anche da una girandola di cambi (forzata) per la SPAL di Semplici: resta negli spogliatoi il dolorante Felipe, sostituito da Djourou, tempo sei minuti e deve uscire anche Schiattarella, rimpiazzato da un altro ex come Valdifiori. Nel frattempo, però, il Torino trova la via del gol, su palla inattiva come era immaginabile viste le condizioni meteo: Soriano batte l'angolo, N'Koulou svetta e questa volta Gomis non può fare nulla. 1-0 per i granata.

IL CAMPO SI FA TROPPO PESANTE. ESORDIO GRANATA PER ZAZA

La partita, tutto sommato, continua rispettando il copione fin lì seguito. Piccola, ma prevedibile, variazione sul tema: la SPAL che alza la testa e progressivamente si sbilancia sempre più, cercando il pareggio ma anche dando spazio alle ripartenze del Torino. Occasioni, per gli estensi, su punizione: prima Fares (ma era un cross) e poi Kurtic impegnano Sirigu, che risponde presente. Tra un tiro e l'altro, da segnalare l'esordio in granata di Zaza, accolto dagli applausi del suo nuovo pubblico e subito volitivo. Il campo pesante e la lunga serata si fanno serata nel finale, quando il Torino vorrebbe il raddoppio ma non lo trova, la SPAL tenta timidamente di raggiungere il pareggio ma non lo raggiunge. Belotti spreca una bella palla di Baselli, Zaza in qualche modo si costruisce un'occasione da gol dopo un controllo difficoltoso, ma la conclusione gli muore sul nascere e Gomis può controllare a terra. Poi la SPAL ottiene tre calci d'angolo consecutivi senza trovare la rete, ma a chiudere in attacco è il Torino, tenuto su da Zaza e Belotti. Finisce senza pioggia, finisce una serata bagnata ma vittoriosa per il Torino: 1-0 sulla SPAL, decide N'Koulou.

TORINO-SPAL 1-0 (52' N'Koulou)

Ammoniti: Moretti al 55' nel Torino, Schiattarella al 27' e Cionek al 71' nella SPAL.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Soriano (dal 63' Baselli), Aina (dall'86' Berenguer); Belotti, Falque (dal 71' Zaza). Allenatore: Mazzarri

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek (dal 78' Paloschi), Vicari, Felipe (dal 46' Djourou); Lazzari, Kurtic, Schiattarella (dal 52' Valdifiori), Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici.