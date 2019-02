Il Torino ha una difesa da Champions League

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarta partita consecutiva senza subire reti. C'è tanto del Torino di Walter Mazzarri nel passo falso di un Napoli che prima di stasera - in dodici gare casalinghe di Serie A - aveva vinto dieci volte e pareggiato solo due match. E' vero che i numeri sono schiaccianti, che i padroni di casa hanno costruito tantissimo e avrebbero meritato il gol. Però, la difesa granata è stata brava a non commettere sbavature, a fare il suo lavoro per portare a casa quello che è sembrato obiettivo dichiarato già dalle scelte di formazione: il pareggio.

Che questo Torino abbia una delle migliori difese della Serie A lo dicono i numeri. La quarta gara consecutiva senza subire reti, ma anche la quarta miglior difesa della Serie A: 22 gol incassati in 24 partite. Come il Milan e meglio di Atalanta, Roma e Lazio. Di seguito il dato delle migliori difese della Serie A.

Juventus 15 gol subiti in 24 gare

Inter 17

Napoli 18

Milan 22

Torino 22

Fiorentina 26

Lazio 27

*Roma 30

Udinese 31

Sampdoria 32

Parma 33

Atalanta 34

Cagliari 35

*Bologna 35

Spal 36

Sassuolo 39

Genoa 41

Empoli 45

Frosinone 46

ChievoVerona 48

*=Una gara in meno