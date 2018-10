Il Torino in Nazionale: gol per Parigini mentre Rincon vince col Venezuela

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati del Torino, una delle squadre con più convocati dell'intera Serie A:

NIGERIA

Novanta minuti in campo con la Nigeria per Aina, schierato titolare dal ct Gernot Rohr nella sfida di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa giocata a Tunisi contro la Libia.

MOLDAVIA

Oltre settanta minuti in campo per Damascan nella sfida giocata dalla Moldavia in Bielorussia: poi il ct Spiridon lo ha richiamato in panchina, ma il risultato è rimasto fermo sullo 0-0.

SERBIA

Novanta minuti in campo per Lukic nella sfida pareggiata dalla Serbia contro la Romania nella giornata 4 del Gruppo 4 di Nations League. Primo posto in classifica consolidato comunque per la selezione balcanica.

VENEZUELA

Altri novanta minuti in campo per Tomas Rincon con la maglia del Venezuela, che ha vinto sul campo degli Emirati Arabi Uniti con il capitano autore di una grande prova difensiva.

ITALIA

Solo panchina per Sirigu nella sfida contro la Polonia mentre Zaza non ha mai iniziato la sua settimana con gli Azzurri per qualche piccolo problema fisico.