Il Torino mette la freccia: battuto 3-0 il Genoa, la salvezza è vicina

Si è da poco conclusa la sfida fra Torino e Genoa. Vittoria netta dei granata che si sono imposti 3-0 con le reti di Bremer, Lukic e Belotti.

Le scelte iniziali - Il Torino cambia soltanto due uomini rispetto all'ultima uscita. Sorprende l'esclusione in difesa di Izzo, in panchina con Lyanco in difesa. L'altra novità è l'inserimento di Verdi al posto di Aina per un 3-4-3 molto offensivo. Anche Nicola cambia solo due uomini rispetto alla gara di domenica contro la Spal. In difesa confermato Zapata, era in ballottaggio con Soumaro. A sinistra a centrocampo c'è Barreca e non Cassata, mentre davanti Sanabria vince il ballottaggio con Pandev per affiancare Pinamonti.

Pinamonti sfiora subito il gol - La prima, grande, occasione della partita è per il Genoa, con Pinamonti che sfiora subito il gol. Falque arriva sul fondo a destra, cross arretrato per Pinamonti che calcia in diagonale di prima intenzione: Sirigu respinge, poi Schone non riesce a ribattere in rete.

Bremer croce e delizia - Il Torino ha una colossale occasione per passare in vantaggio con Bremer, l'uomo che aveva deciso la gara dell'andata. Il centrale, sugli sviluppi di un corner, sfugge alla marcatura di Zapata e riesce a colpire di testa da posizione ravvicinata. Il pallone però finisce a lato della porta difesa da Perin. Dopo l'errore, Bremer si fa perdonare e trova la rete del vantaggio granata. Calcio d'angolo battuto da Verdi, il centrale si libera della marcatura di Biraschi e di testa batte Perin.

Il Genoa inizia la ripresa col turbo - Dopo l'intervallo il Genoa torna in campo con il turbo inserito e sfiora subito il gol del pari. Prima calcia Sanabria da dentro l'area, poi, sulla respinta di Sirigu, calcia Schone da fuori, trovando una secondo risposta del portiere del Torino. L'estremo difensore granata infine si oppone anche al terzo tentativo del Grifone, questa volta di Pinamonti.

Nicola gioca la carta Pandev - Sotto di un gol, il tecnico del Genoa Davide Nicola manda in campo il suo giocatore migliore, Goran Pandev. Il macedone, diffidato, era rimasto inizialmente in panchina per conservare le energie in vista della sfida con il Lecce.

Raddoppio granata, magia di Lukic - Il Torino trova la rete del raddoppio con una magia di Lukic. Grande lavoro di Belotti, che scarica fuori area per Lukic: controllo e tiro a giro d'interno destro che si infrange sotto l'incrocio del secondo palo.

Belotti chiude la gara - Al novantesimo il Gallo Belotti chiude la partita. L'attaccante del Toro recupera palla a centrocampo, punta Goldaniga e dal limite dell'area di rigore lascia partire un sinistro potentissimo che si infila sotto la traversa. Vittoria fondamentale per i granata: 37 punti per il Torino, 8 punti di vantaggio sul Lecce, terzultimo in classifica.