Il Torino non affonda, lo Spezia regge nonostante il rosso di Vignali dopo sei minuti: 0-0 al 45’

vedi letture

Qualche tiro in porta, ma nulla di particolarmente esaltante. Torino e Spezia non si fanno male, il primo tempo va in archivio col punteggio bloccato sullo 0-0. Ritmi bassi con pochissime azioni pericolose da entrambe le parti: l’unico episodio degno di nota al 6’ di gioco, con il cartellino rosso di Vignali corretto direttamente dal VAR. Doppia occasione per gli ospiti al 34’ con le conclusioni di Gyasi e Piccoli, ma Sirigu si è fatto trovare pronto. Nessun gol nella prima frazione, tutto rimandato al secondo tempo.

VIGNALI VEDE ROSSO - Lo Spezia inizia i primi minuti con la solita personalità, ma i granata alzano subito la pressione difensiva. Al 6’ Vignali, dopo la correzione del VAR, viene espulso: intervento con la gamba alta su Murru, ospiti immediatamente con l’uomo in meno. La squadra di Italiano non si scoraggia e ci prova con Pobega: tiro dal limite violento, ma poco preciso. Al 20’ gli ospiti mandano in campo Estevez per risistemare l’assetto tattico, esce Farias.

RITMI BASSI - I padroni di casa non sfruttano al meglio la superiorità numerica. L’andamento è lento, anzi lentissimo: circolazione di palla in orizzontale e pochissimi rischi. Lo Spezia regge bene e gioca con ordine, senza mai forzare la mano: pressing sugli esterni e qualche concessione soltanto per vie centrali. La prima doppia occasione del match arriva al 34’: Gyasi e Piccoli sparano verso la porta di Sirigu, ma l’estremo difensore granata alza il muro e respinge gli assalti da parte della compagine ligure. Nel finale i granata provano ad alzare i ritmi, ma non ci sono spazi: la prima frazione di gioco termina 0-0.

Segui la diretta testuale di Torino-Spezia su TuttoMercatoWeb.com!