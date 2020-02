vedi letture

Il Torino non corre: ecco come Longo lavora sulla condizione atletica

Non corre, il Toro che fu di Walter Mazzarri e che è diventato di Moreno Longo. I numeri parlano chiaro: ultimo per chilometri percorsi, con 103,889 km a partita e quasi dieci in meno rispetto alla capolista Inter, e per trovare il primo granata nella classifica dei giocatori che corrono di più bisogna scorrere fino al 36esimo, dove c’è De Silvestri. Sabato contro la Samp, però, si sono visti i primi miglioramenti anche sotto questo punto di vista, con Belotti e compagni che hanno aumentato di due la media dei chilometri percorsi. Un dato significativo, ma che ha mostrato tutte le lacune della squadra nell’aspetto della condizione: “Non critico il lavoro di chi c’è stato prima, ma è inaccettabile aver finito la benzina dopo un’ora di gioco” il duro sfogo dell’allenatore. E al Fila, tra porte aperte e chiuse, i granata sono messi sotto torchio da Longo e dal suo staff.

Nuovi metodi - Intensità e velocità, ecco le parole d’ordine di tutti gli esercizi: che siano con o senza pallone, Belotti e compagni devono alzare i giri del motore. Lo si è visto martedì alla ripresa degli allenamenti, con una seduta incentrata sulla rapidità, e sarà così fino al termine della stagione. E poi, rispetto al passato, c’è anche un netto cambio sugli orari: si predilige il mattino, così da andare poi a pranzo tutti insieme nei locali del Grande Torino. Perché oltre a restituire benzina alle gambe, c’è anche un gruppo da rinsaldare per cercare di risalire in fretta la china. Il menù classico sarà proprio questo: Filadelfia al mattino, poi a tavola insieme. Dentro e fuori dal campo, il lavoro di Longo è a tutto tondo, anche con i colloqui individuali. Il tecnico vuole che tutti si sentano importanti, gli stessi giocatori arrivano a poche ore dalla partita che ancora non sanno con precisione quale sarà l’undici titolare: la base di partenza, ovviamente, c’è, ma Longo cerca di tenere tutti sulla corda. Non solo per aumentare la tensione del gruppo, ma anche per non far sentire nessuno una seconda scelta.

Recuperi importanti - Intanto, per Milano il tecnico torna ad avere più scelte in più ruoli. De Silvestri, Baselli e Zaza stanno decisamente meglio e corrono verso una convocazione per la trasferta di lunedì. E se l’esterno ha superato la lieve distorsione accusata sabato contro la Sampdoria, per il centrocampista e l’attaccante si avvicina la luce dopo un lunghissimo periodo di buio, entrambi ancora a zero minuti in campo nel 2020. Ora torneranno a disposizione di Longo, toccherà al tecnico prendere la decisione su quando saranno pronti per rientrare nell’undici titolare.