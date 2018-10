Il Torino non può sbagliare. Serve il Gallo, ma anche gli altri attaccanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo match dell'ottava giornata di campionato sarà quello tra il Torino e il Frosinone in programma questa sera alle 20.30 e la squadra di Walter Mazzarri avrà un'occasione molto importante per chiudere al meglio questo ciclo, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali. Vincere oggi significherebbe molto per i granata ma ci sono anche altri aspetti da non sottovalutare per il tecnico di San Vincenzo. Uno su tutti è certamente quello relativo al suo reparto avanzato. Andrea Belotti sarà certamente in campo e dovrà cercare in ogni modo di mettere a segno il suo terzo gol in questa Serie A, per non far piombare su di lui le prime critiche concrete in questa stagione.

Una sola rete su azione in questo campionato, quella segnata contro l'Inter a San Siro con la grande collaborazione di Samir Handanovic, poi il calcio di rigore messo a segno nella sfida contro il Napoli, per un giocatore che deve però ritrovare il ritmo giusto sotto porta, dopo una stagione, quella passata, trascorsa tra le mille difficoltà. Fondamentale per il suo gioco, ma in realtà anche per quello di tutto il Torino, è Iago Falque, tornato in campo nel finale della sfida contro il Chievo di domenica scorsa. Ancora non sappiamo se Mazzarri lo sceglierà nel suo 11 titolare e se così non fosse toccherebbe invece a Simone Zaza, che proprio al Bentegodi si è sbloccato. A prescindere da chi sarà la spalla di Belotti il Torino dovrà vincere e convincere, con l'attacco che fino a questo momento ha segnato soltanto sei gol in sette partite.