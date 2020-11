Il Torino passa in vantaggio su un errore in disimpegno di Hoedt, Lukic segna il 3-2

vedi letture

Il Torino torna in vantaggio grazie al gol di Lukic, abile a sfruttare un disimpegno errato di Hoedt. Reina non riesce a rientrare in porta, il numero 7 non sbaglia. Mancano pochi minuti al termine del match.

Segui la diretta testuale tra Torino e Lazio su TuttoMercatoWeb.com!