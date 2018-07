Il Torino rassicura Zaza. Prima bisogna sfoltire la rosa

© foto di LAZARO

Ultime sul futuro di Zaza direttamente da Tuttosport. L'attaccante è ancora in forza al Valencia ma il club spagnolo lo ha messo in vendita visto che non rientra nei piano del tecnico Marcelino. Il Torino continua a corteggiarlo, e l'attaccante - si legge - non vede l'ira di indossare la maglia granata. Il ds Petrachi ha più volte parlato con il giocatore e col suo entourage. A loro ha detto di pazientare, aspettare il momento giusto che arriverà quando i granata riusciranno a liberare un posto (o forse anche due).