Il Torino ritorna in partita: a segno il giovane Singo. Con la complicità di Lopez

vedi letture

Il Torino torna subito in partita dopo il tris giallorosso segnato da Diawara. A trovare la gloria è il giovane esterno Singo che va via sulla propria corsia riuscendo a non far uscire il pallone e si presenta in area calciando di potenza in diagonale. Intervento deficitario di Pau Lopez che non trattiene il tiro e palla in fondo al sacco.