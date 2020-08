Il Torino ritrova Iago Falque. Giampaolo lo valuterà nei prossimi giorni, poi la decisione

Ultime sul mercato del Torino direttamente da La Gazzetta dello Sport. I granata si preparano ad abbracciare Ricardo Rodriguez: nelle prossime 48 ore svolgerà le visite mediche, poi il Toro lo ufficializzerà. Arriva dal Milan per 3 milioni più bonus e firma un quadriennale. Insieme al rinnovo di Ansaldi (di un anno più opzione per un’altra stagione alla ventesima presenza) completano la fascia sinistra. È un ben ritrovato quello che si darà a Iago Falque, che il Genoa ha deciso di non riscattare: Giampaolo lo valuterà, poi si vedrà. Le voci circolate ieri di un interesse per il difensore del Brescia Cistana non trovano riscontri.