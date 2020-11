Il Torino sfrutta gli errori del Genoa e conclude il primo tempo in vantaggio per 2-0

vedi letture

Il Torino compie un passo importante verso la vittoria dopo un primo tempo giocato meglio del Genoa e soprattutto con maggiore determinazione rispetto ai padroni di casa. Gli uomini di Giampaolo ci mettono 10 minuti per trovare la rete dell'1-0 con Lukic, migliore in campo, che raccoglie un maldestro colpo di testa di Goldaniga per battere al volo Perin con un tiro che finisce nell'angolino sinistro. Il Genoa prova a reagire e chiede un calcio di rigore per un contatto tra Lerager e Bremer, ma dopo il consulto del monitor da parte di Valeri, il gioco riprende senza nessuna concessione per il Grifone. Al 27' arriva il raddoppio grazie a una bell'azione personale di Belotti che sfugge in area alla difesa avversaria e poi prova a pescare il solito Lukic davanti alla porta di Perin, trovando però la sfortunata deviazione di Luca Pellegrini, maldestro quando tocca la palla verso la propria porta per il 2-0 del Toro. La reazione della squadra di Maran arriva con Rovella che calcia al volo con una bellissima semirovesciata che però incontra il grande intervento di Singo che devia in angolo un tiro destinato a finire in fondo alla porta di Sirigu.