Il Torino trema, Belotti esce al 76' per via di un problema al ginocchio

vedi letture

Andrea Belotti è costretto ad uscire al 76' per via di un problema il ginocchio. L'attaccante del Torino ha provato a stringere i denti, ma alla fine Giampaolo ha scelto di non forzare: in campo Bonazzoli, nei prossimi giorni ci saranno maggiori indicazioni sulle condizioni fisiche del numero 9.

Segui la diretta testuale tra Torino e Lazio su TuttoMercatoWeb.com!