Il Torino vince e convince. Empoli liquidato con un netto 3-0

Un ottimo Torino, sicuro e concreto, porta a casa un fondamentale successo contro l'Empoli che proietta gli uomini di Mazzarri in zona Europa League. 3-0 il risultato finale frutto delle reti di Nicolas Nkoulou, Lorenzo De Silvestri e Iago Falque.

CANOVACCIO ATTESO - Il Torino che prova a fare la partita, l'Empoli che si chiude e prova a giocare di rimessa. Iniziano forte i granata, capaci di mandare alla conclusione sia Zaza che Belotti nei primi 5 minuti di partita. Poi, al 12esimo, ecco l'Empoli che si fa vedere con una conclusione alta dal limite dell'area di Traore. Al 19esimo bella azione Belotti-Zaza-Belotti che porta il Gallo alla conclusione dopo un pregevole controllo col tacco. Ma Provedel è attento e para senza problemi.

CORSA, ERRORI E L'INATTESO VANTAGGIO - Giusto il tempo per un'altra conclusione da fuori di Traore, che il Torino confeziona la più nitida palla gol del primo tempo: Iago Falque si abbassa, recupera palla a centrocampo e serve Belotti sulla corsa che di sinistro colpisce il palo alla destra di Provedel. I granata iniziano a crederci e alzano il baricentro, con l'Empoli che si rintana nella propria metà campo. Ma complici alcuni errori individuali, gli uomini di Mazzarri non riescono a pungere. Almeno fino al 44esimo, quando il primo tempo sembrava oramai destinato a chiudersi sullo 0-0. Angolo battuto corto su Baselli che mette in mezzo e trova lo stacco imperioso di Nicolas Nkoulou, bravo ad anticipare Maietta e a dare forza al pallone dell'1-0.

ANCORA TORO A INIZIO RIPRESA - Dopo il primo tempo, pronti via ed il Torino raddoppia con Lorenzo De Silvestri. Un caparbio Belotti combatte sulla trequarti, la palla arriva a Iago Falque che vede l'esterno tagliare verso il centro e lo serve sulla corsa. De Silvestri nell'occasione è bravissimo ad impattare la palla di collo sinistro e lasciar partire un bolide che si insacca all'incrocio dei pali.

REAZIONE AZZURRA - Iachini capisce le difficoltà della squadra e prova a cambiare con gli ingressi di La Gumina, Rasmussen e Zajc. Gli azzurri alzano il baricentro ma raramente riescono a rendersi pericolosi. Anzi, pochi minuti dopo la rete di De Silvestri è ancora il Torino a rendersi pericoloso con Belotti, bravo a colpire di tacco su assist di Zaza. Ma Provedel è bravo nell'occasione. L'Empoli si vede con Traore, autore della solita percussione centrale, ma il suo tiro sfila alla destra della porta di Ichazo fra le lamentele di un liberissimo Caputo, ignorato dal classe 2000.

TRIS TORO - Proprio quando l'Empoli prova a costruire qualcosa, seppur in modo sterile, il Torino chiude definitivamente i giochi. E lo fa con l'uomo cresciuto maggiormente all'interno del match, ovvero Iago Falque. Il trequartista granata al 75esimo conquista palla sulla trequarti, avanza fino al limite dell'area e lascia partire un sinistro chirurgico che non lascia scampo a Provedel.

GESTIONE FINALE - I 15 minuti finali servono al Torino per gestire la partita e accompagnare il 3-0 fino al 90esimo. Da segnalare, casomai, solo l'espulsione di Rade Krunic al minuto 89 per proteste nei confronti dell'arbitro Maresca. E alla fine della gara, il 3-0 finale in favore del Toro, sembra un risultato giusto per le forze viste in campo.