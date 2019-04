Il Toro e il muratore. Spalletti alle prese con due difficili sostituzioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Due giocatori difficili da sostituire". Con queste parole il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato, al canale tematico del club, delle assenze di Stefan De Vrij e Lautaro Martinez. Due giocatori ritenuti a loro modo unici dall'allenatore di Certaldo che però col Genoa, almeno col Genoa, non potrà contare su di loro e dovrà fare scelte diverse: in difesa spazio così a Miranda (con Ranocchia pronto casomai a subentrare a gara in corso), davanti come annunciato tornerà Mauro Icardi.

"MI HANNO CHIAMATO PER FARE UN MURO" - Con queste parole, accompagnate da un video in cui erano presenti mattoni, cemento e cazzuola, il difensore olandese si era presentato ai nuovi tifosi interisti. E Spalletti, prima dell'esclusione annunciata contro la Lazio, solo in 5 occasioni aveva rinunciato al suo centrale (spesso nelle sfide ravvicinate alle gare europee). Relegando così uno come Miranda, non proprio l'ultimo arrivato, al ruolo di comprimario. Fra le peculiarità maggiormente apprezzate dell'ex Feyenoord c'è senza dubbio la qualità nell'impostazione della manovra. Gli altri difensori, da questo punto di vista, sono certamente inferiori all'olandese. Anche se un dato è assolutamente da mettere in evidenza: lo scorso anno, a parità di giornate trascorse (29), l'Inter aveva subito 4 gol in meno rispetto a oggi, 21 vs 25.

"UN CARRO ARMATO VERO" - Così Luciano Spalletti parlò del suo centravanti dopo la complicata vittoria contro la Sampdoria di metà febbraio. Aggiungendoci sperticati elogi circa la disponibilità e lo spirito di sacrificio del Toro arrivato dal Racing in estate. Il tutto dopo le polemiche a distanza dei mesi scorsi col padre del ragazzo che pretendeva un maggiore spazio per lui. In quel caso Lautaro si schierò apertamente con Spalletti, criticando il modus operandi del padre. E oggi i fatti gli stanno dando ragione, tanto che proprio l'allenatore parla di lui come di un giocatore 'difficile da sostituire'. Ok, contro il Genoa tornerà al centro dell'attacco Icardi. Ma inevitabilmente l'Inter perderà qualcosa dal punto di vista della manovra, dell'aiuto alla squadra e della gestione di palloni sporchi.