Il Toro fa sul serio: con i riscatti di Aina e Djidji sono già 14 i milioni spesi

© foto di Federico Gaetano

Un mercato iniziato con il botto. O meglio, con due botti: uno è già diventato ufficiale, per l'altro si dovrà attendere ancora qualche giorno, ma tutto porta a pensare che si possa realizzare in settimana. Il presidente Urbano Cairo vuole consegnare al tecnico Walter Mazzarri una rosa competitiva e soprattutto pronta in tempi rapidi, così da cominciare subito il nuovo assalto all'Europa. Quello della stagione scorsa, infatti, non è andato a buon fine: il settimo posto in campionato non è bastato, sempre che da Losanna non arrivino buone notizie sul caso Milan. Ma da via Arcivescovado sono partiti segnali chiari: il Toro fa sul serio, i 14 milioni di euro già spesi sul mercato ne sono la conferma.

Nuova difesa - Circa quattro sono finiti nelle casse del Nantes: era la cifra pattuita un anno fa per il riscatto a titolo definitivo del cartellino di Koffi Djidji. Mazzarri lo ha promosso, Cairo lo ha confermato, verso le casse del club francese è partito il bonifico e l'ufficialità dell'operazione è già stata data. Il centrale ivoriano sarà a tutti gli effetti il nuovo Moretti, il quale lo ha sostituito nell'ultima parte di stagione visto l'intervento chirurgico al ginocchio. Djidji è pronto a raccogliere l'eredità del neo dirigente, giocandosi un posto da titolare con i giovani, e rientranti dai rispettivi prestiti, Lyanco e Bonifazi.

Il turno di Aina - A stretto giro di posta, poi, si attendono novità da Londra per Ola Aina. In casa Chelsea la priorità è, ovviamente, Maurizio Sarri, poi si penserà a perfezionare la cessione dell'esterno. Perché, anche in questo caso, il giocatore approdato in granata in prestito con diritto di riscatto ha superato l'esame. "Lo riscatterò" diceva Cairo dopo l'ultima giornata; "In Italia mi sono trovato benissimo" il commento di Aina sulla prima esperienza in serie A in attesa di debuttare in coppa d'Africa con la Nigeria. Sul piatto sono già pronti 10 milioni, sommati a quelli spesi per Djidji fanno 14 tondi tondi. Il tesoretto Niang è già finito, i primi due acquisti dell'estate granata saranno i due difensori. In attesa dei colpi che facciano davvero sognare la piazza.