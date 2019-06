Il Toro in pressing per Kiyine, l'ag: "Ci sono anche altre di A"

© foto di Federico Gaetano

Il Torino è in pressing per Sofian Kiyine, in uscita dal Chievo Verona dopo la retrocessione in B dei clivensi. La Stampa nella sua edizione online spiega che i granata sono forti sul ragazzo ma che ci sono anche Parma e Sampdoria. "So di apprezzamenti della società granata, ma anche di altri club. Kiyine e Vignato sono i due pezzi pregiati del Chievo che prima si è dovuto impegnare per l’iscrizione al campionato e adesso potrà pensare al mercato", ha detto l'agente Luciano Malagnini.